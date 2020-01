Femminicidio a Mazara, Cgil: “Piano antiviolenza si concretizzi”

“Questo ennesimo femminicidio si poteva evitare e chiama in causa tutti”. Lo affermano Elvira Morana e Antonella Granello responsabili per le politiche di genere, rispettivamente, per la Cgil Sicilia e per la Cgil di Trapani a proposito dell’uccisione ieri, a Mazara del Vallo, di una donna da parte del marito. Le due sindacaliste della Cgil rilevano, ancora una volta, la “… solitudine della donna, che non ha ricevuto sostegno e che ha ritirato le denunce non certo perché aveva perdonato i maltrattamenti”.

“Le difficoltà delle donne – dicono Morana e Granello – si scontrano drammaticamente contro la mancata e corretta diffusione e informazione delle reti territoriali antiviolenza, che operano con grande difficolta’ a sostegno delle donne. Ecco perché – concludono le sindacaliste – gli obiettivi e le azioni legate alla prevenzione, alla protezione e alla punizione del piano contro la violenza devono trovare concreta attuazione”.