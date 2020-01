Due hair stylist di Marsala e Trapani pettineranno i Vip al Festival di Sanremo

Due hair stylist di Marsala e Trapani pettineranno i vip del Festival di Sanremo. La kermesse prenderà il via il prossimo 4 febbraio e terminerà l’8. Loro sono Angela Palumbo, lilybetana, e Salvatore Sansica, trapanese.

“Torno a Sanremo, per il secondo anno consecutivo, con la stessa, grandissima, emozione del 2019, per rappresentare ancora una volta la professionalità di Marsala in questo lavoro, curando il look degli artisti che si esibiranno sul palco della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Conservo ricordi bellissimi della giornata già vissuta all’interno di Area Stile, con tutto lo staff che ha lavorato dal mattino al pomeriggio inoltrato lo scorso anno, al servizio di vip, speakers e artisti di diversi settori”. Sono queste le parole della marsalese Angela Palumbo, hairstylist ufficiale di “Area Stile”, in partenza per la prestigiosa manifestazione canora.

Negli spazi dell’Hotel Royal, la Palumbo, svolgerà il suo lavoro nella Sala Ranuncolo dove si alterneranno sessioni di maquillage e acconciature, oltre a interviste tv e radio per assicurare notizie e curiosità durante tutta la settimana. “Dopo la bella esperienza della Milano Fashion Week, nel settembre scorso, e la partecipazione a ‘Roma Sposa’ – dice ancora – ho vissuto un’altra interessante avventura professionale dall’11 al 13 gennaio appena trascorsi, ossia la prima edizione del campionato Italiano di Acconciature e Make-Up di Paestum, un evento d’eccellenza dedicato al mondo degli acconciatori e dell’estetica ambientato in uno scenario di vero rilievo. A Sanremo porterò la mia passione e un bagaglio professionale che si arricchisce di giorno in giorno”.

Salvatore Sansica, invece, titolare del salone Complici Jean Louis David di Trapani, è stato chiamato a far parte del team di Area Stile, prestigiosa agenzia impegnata in svariati eventi di richiamo nazionale, che curerà l’hospitality dedicata alle etichette discografiche e agli artisti del Festival.

“Sarà la mia prima esperienza a Sanremo – commenta Sansica – dove ci occuperemo dei cantanti e degli ospiti che saliranno sul palcoscenico del teatro Ariston. Sono onorato e felice di essere stato selezionato da questo gruppo di colleghi, che conosco da tempo, per un compito di responsabilità come è il Festival dove metterò a disposizione tutte le mie competenze e la mia passione”.

La collaborazione di Salvatore Sansica con Area Stile, peraltro, non si esaurirà con il Festival di Sanremo. Il parrucchiere trapanese sarà impegnato, infatti, anche in occasione della Mostra del Cinema di Venezia – in programma nel settembre di quest’anno – e della Festa del Cinema di Roma – in programma nel mese di ottobre – oltre che del concerto evento di Andrea Bocelli alle Terme di Caracalla, sempre a Roma.

Un importante riconoscimento professionale e una bella soddisfazione personale per Sansica che, da ormai cinque anni, è entrato a far parte del franchising Jean Louis David e che vanta un’esperienza nel settore ultratrentennale.