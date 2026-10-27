Meloni “Svolta sulle politiche di coesione, attivati investimenti per 60 miliardi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La collaborazione tra Stato, Regioni e Province Autonome è stata decisiva anche su un altro fronte, che è quello delle politiche di coesione”. Lo ha detto il. “Il governo, come sapete, ha profondamente riformato questo ambito e questo ci ha permesso di lasciarci alle spalle un vecchio e triste primato dell’Italia, quello di non saper spendere bene le risorse che arrivavano dall’Europa – ha aggiunto Meloni -.che ci stanno consentendo di realizzare opere, infrastrutture e progetti strategici che servono davvero ai territori e che i territori hanno proposto condividendoli con lo Stato”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).