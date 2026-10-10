Maltempo, sopralluogo di Schifani a Marsala: “Faremo la nostra parte. Evento anomalo, studiamo come poterli affrontare” / Video

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, hanno svolto un sopralluogo alla scuola media di Marsala “Alcide De Gasperi”, in contrada Terrenove-Bambina, gravemente colpita dalla tromba d’aria di ieri. Schifani e l’assessore Turano hanno visitato anche le abitazioni e le attività produttive che hanno subito i danni maggiori. È stata l’occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunità scolastica.

Risulta al momento un cittadino ricoverato in codice rosso a Palermo a seguito delle conseguenze dovute alla tromba d’aria. Sono circa trenta gli immobili che hanno subito danni, di cui otto sulla Statale 115 di Terrenove-Bambina che risultano al momento inagibili. La sindaca Andreana Patti non esclude che il numero potrebbe essere anche superiore. “Abbiamo predisposto delle squadre tecniche che andranno a fare la valutazione casa per casa – ha dichiarato -. Siamo anche nelle condizioni di mettere a disposizione sul sito una documentazione che ci potrà permettere di essere più veloci, con un autovalutazione dei danni arrecati alle case, perché ci rendiamo conto che così andiamo più spediti. Chi volesse interpellare un proprio tecnico per una prima valutazione e una stima dei costi lo faccia, ma è chiaro che poi servirà sempre il passaggio dai nostri tecnici che certifica che i danni sono quelli”.

In occasione del sopralluogo che il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale Mimmo Turano, hanno svolto presso la scuola “Alcide De Gasperi” di Marsala, in contrada Terrenove-Bambina, erano presenti anche tanti cittadini, genitori e bambini, che con sentita commozione hanno voluto ringraziare il lavoro delle 25 maestre che sono riuscite a mettere in salvo i 374 bambini presenti all’intero dell’istituto. “Siamo riusciti a mettere tutti in salvo” ha dichiarato la maestra Roberta Parrinello, che ha poi aggiunto: “abbiamo visto l’inferno e poi la luce”.

LE PAROLE DI SCHIFANI

“Il governo regionale c’è, stiamo facendo una conta dei danni, faremo la nostra parte, il nostro dovere. Le somme, gli stanziamenti non mancheranno, e interverremo finanziariamente attraverso la Protezione Civile e , attraverso l’amministrazione comunale, perché tutto si ripristini”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il suo sopralluogo.

I Comuni di Marsala e Petrosino hanno chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. “Sì, la esamineremo, attenderemo la relazione della protezione civile, che è l’ente preposto a segnalare queste anomalie – ha sottolineato Schifani -. La protezione civile è un nostro fiore all’occhiello. Devo ringraziare anche i vigili del fuoco, che sono una presenza fondamentale, stanno dando prova, assieme alla protezione civile, di grandissima professionalità. Abbiamo un sistema fatto di uomini e donne che voglio ringraziare, a nome mio, a nome dell’intero governo e di tutti i cittadini”.

“Abbiamo avuto modo di verificare di persona. Ieri sono venuti i miei assessori, oggi sono voluto venire io, innanzitutto per dare atto della presenza del governo regionale alla popolazione, al sindaco e a tutti coloro sono rimasti colpiti. Per fortuna non vi sono state vittime, è andata bene perché mentre sul ciclone Harry avevamo avuto la possibilità scientificamente di avere una previsione di 48 ore, questo è un evento ancora più straordinario e imprevedibile”, ha aggiunto.

“Noi avevamo manifestato la preoccupazione che il ciclone Harry fosse l’inizio di eventi straordinari che potevano verificarsi e colpire anche la nostra regione, e che il grande caldo, l’aumento della temperatura del Mediterraneo avrebbe determinato l’impatto con l’arrivo dell’autunno di grandi precipitazioni, e anche il temporale di Lipari ne è la conseguenza – ha spiegato Schifani -. È evidente che dobbiamo cambiare metodologia di approccio a questi eventi. Lo faremo, e stiamo studiando sul contrasto ai cicloni, alle mareggiate, stiamo studiando un piano di lunga gittata che difenda le coste antropizzate, cioè le coste dove vi sono comuni che si affacciano sul mare. Questi eventi anomali sono un po’ una novità che va approfondita, perché, come sapete, sono imprevedibili, sono fatti localistici, imprevedibili e quindi non gestibili, per cui studieremo come poterli affrontare”.

TURANO “SCUOLA DE GASPERI VA RIAPERTA”

“Si riparte da un luogo simbolico da cui bisogna intervenire tempestivamente”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, in occasione di un sopralluogo alla scuola media “Alcide De Gasperi” di Marsala, in contrada Terrenove-Bambina, gravemente danneggiata dalla tromba d’aria di ieri. “Ho parlato con il Presidente della Regione e oggi viene per fare questo sopralluogo perché già da lunedì, nella legge di variazione di bilancio, troveremo alcune risorse per dare un ristoro immediato al territorio marsalese – ha aggiunto Turano -. Ho parlato anche con il Ministro Valditara; la scuola è un simbolo e va riaperta immediatamente”.

NEL TRAPANESE PRIMI RIPRISTINI A CABINE E QUADRI ELETTRICI

La violenta tromba d’aria che si è abbattuta in provincia di Trapani ha causato danni anche alle cabine Enel e ai quadri elettrici della stazione di sollevamento di San Silvestro, a Marsala, dove è stata compromessa la funzionalità. L’amministrazione comunale ha comunicato in una nota che Enel è già intervenuta installando un gruppo elettrogeno provvisorio per avviare i primi ripristini e che i primi interventi sui quadri elettrici sono in corso. Fino ad allora, l’erogazione idrica nella zona nord potrà subire dei disservizi. I cittadini potranno richiedere l’approviggionamento a mezzo autobotte comunale attraverso i canali istituzionali, già prontamente attivati.

COMUNE DI MARSALA “MAI ATTIVATA RACOLTA FONDI, OCCHIO ALLE TRUFFE”

Il Comune di Marsala ha comunicato in una nota che non ha attivato né autorizzato alcuna raccolta fondi in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. “Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione a eventuali richieste di denaro diffuse attraverso social network, messaggistica o altri canali -continua la nota- Eventuali iniziative ufficiali saranno comunicate esclusivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Marsala”.

– Foto Regione Siciliana –

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