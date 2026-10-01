Arriva a Paceco la “Festa degli iscritti” della Fillea Cgil

Lavoro, diritti, legalità, previdenza e futuro del settore edile sono i temi al centro della “Festa degli iscritti”, promossa dalla Fillea Cgil di Trapani, che si terrà, sabato, dalle 18, a Paceco in piazza Vittorio Emanuele. L’iniziativa, all’insegna dello slogan “La nostra forza è il lavoro di squadra!”, si propone come momento di aggregazione, riflessione e condivisione dedicato a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore edile e dell’industria delle costruzioni. In programmainterventi e approfondimenti. La manifestazione, moderata da Laura Lombardo, sarà introdotta dal segretario provinciale della Fillea Cgil Gaspare Giaramita.

Nel corso della serata interverranno Silvio Bologna, docente di diritto del lavoro all’Università di Palermo e Trapani, Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani, Salvatore Di Fina, comandante del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, Mario Motta, segretario d’organizzazione della Fillea Cgil di Trapani, Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Antonio Vesco, antropologo sociale e studioso dei fenomeni criminali e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil. Un momento centrale dell’iniziativa sarà dedicato alla proiezione di sei cortometraggi realizzati dalla Fillea Cgil di Trapani, che vedono come protagonisti attori e sindacalisti. Le opere audiovisive, girate nei cantieri edili e che vedono la partecipazione dell’attore Domenico Centamore, noto al grande pubblico per il ruolo di “Piccionello”, nascono con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e i lavoratori su temi fondamentali e cruciali quali la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro, i diritti e la legalità.L’iniziativa si concluderà in musica con la performance live del gruppo “Tintinnabula”.