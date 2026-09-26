A Trapani torna il Beer Fest, tre giorni di birra, cibo e musica

Dal 2 al 4 ottobre torna il Trapani Beer Fest, pronto a trasformare ancora una volta piazza Vittorio Emanuele in un grande spazio dedicato alla birra, al food, alla musica e alla voglia di stare insieme. La manifestazione raggiunge nel 2026 la sua quarta edizione e conferma la formula che negli anni ha accompagnato la crescita dell’evento: tre giornate nel cuore della città, con ingresso gratuito a partire dalle ore 18:00.

Beer, food e music

Al centro del Trapani Beer Fest ci sarà naturalmente il mondo della birra artigianale, con l’obiettivo di raccontarne produzioni, cultura e differenti identità. Accanto alle birre, spazio al food e alle eccellenze gastronomiche, in una manifestazione che vuole abbracciare più in generale il panorama agroalimentare siciliano e offrire una vetrina alle realtà produttive. Ma una delle grandi protagoniste dell’edizione 2026 sarà ancora una volta la musica. Per tutte e tre le giornate, dalle ore 18:00 fino all’1:00 di notte, piazza Vittorio Emanuele sarà animata senza sosta dalla musica, accompagnando il pubblico dall’apertura del villaggio fino a tarda sera. Un lungo programma di intrattenimento pensato per fare del Trapani Beer Fest non soltanto un festival dedicato alla cultura birraria, ma una vera festa cittadina capace di mettere insieme pubblici diversi attorno alla stessa formula: Beer, Food, Music.

Tre giorni nel cuore di Trapani

La centralissima piazza Vittorio Emanuele tornerà quindi ad essere il cuore della manifestazione. L’obiettivo è ricreare quell’atmosfera fatta di degustazioni, musica e convivialità che ha caratterizzato il festival fin dalla sua nascita. Resta centrale anche il messaggio del bere responsabile: il festival punta a promuovere la conoscenza della cultura e della produzione birraria invitando a un consumo consapevole, privilegiando la scoperta e la degustazione rispetto al consumo indiscriminato.