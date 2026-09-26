Riparte il trasporto pubblico tra il centro, Mazara Due e Costiera

Riparte il servizio di trasporto pubblico che collega il centro di Mazara con i quartieri di Mazara Due e Costiera, garantendo anche i collegamenti con le sedi degli istituti scolastici situati in contrada Affacciata. Il servizio, attivato dal Comune a partire da martedì 15 settembre, accompagnerà cittadini e studenti per l’intero anno scolastico, con scadenza prevista il 15 giugno 2027. La nuova organizzazione arriva dopo la conclusione del servizio di trasporto pubblico estivo e dell’esperienza sperimentale con minibus a Tonnarella, che l’amministrazione comunale ha definito positiva per il gradimento espresso da cittadini, turisti e visitatori.

Il trasporto tra il centro cittadino e le aree periferiche viene quindi ripristinato con un affidamento all’Autoservizi Siberiana di Mazara, attraverso il sistema denominato “net cost”. Si tratta di una modalità di gestione che prevede una compartecipazione economica da parte del Comune, mentre l’azienda affidataria mantiene il diritto a incassare i proventi derivanti dallo sbigliettamento e dagli abbonamenti. Il costo stimato a carico dell’ente ammonta a circa 110 mila euro, oltre agli oneri di sicurezza e all’Iva. L’obiettivo è assicurare la continuità dei collegamenti tra il centro e alcuni quartieri della città, con particolare attenzione agli spostamenti degli studenti che frequentano gli istituti scolastici di contrada Affacciata. Un’esigenza che si ripresenta con l’inizio dell’anno scolastico e che riguarda non soltanto la mobilità degli alunni, ma anche quella delle famiglie e dei residenti che devono raggiungere quotidianamente il centro cittadino.

E i costi? L’amministrazione comunale e l’Autoservizi Siberiana hanno confermato le tariffe già applicate lo scorso anno. Il biglietto per la corsa singola resta fissato a 1,50 euro, mentre l’abbonamento mensile avrà un costo di 35 euro. Non cambiano, inoltre, gli itinerari e gli orari del servizio, che restano quelli adottati lo scorso anno. Gli utenti potranno quindi fare riferimento all’organizzazione dello scorso anno, senza modifiche comunicate rispetto ai percorsi e alle fasce orarie. La conferma degli orari e delle tariffe punta a garantire una maggiore continuità per chi utilizza il trasporto pubblico con frequenza, in particolare gli studenti e i residenti dei quartieri serviti. Il mantenimento dell’abbonamento mensile a 35 euro rappresenta, in questo senso, uno degli elementi centrali dell’offerta destinata agli utenti abituali. La mobilità urbana si arricchisce così di collegamenti regolari con il centro, soprattutto per le zone periferiche e per quei quartieri più distanti.

La disponibilità di un trasporto pubblico organizzato diventa infatti particolarmente importante durante il periodo scolastico, quando gli spostamenti quotidiani aumentano e il collegamento con gli istituti di contrada Affacciata assume un ruolo importante. L’affidamento all’Autoservizi Siberiana è stato formalizzato con il sistema “net cost”, prevedendo dunque un sostegno economico dell’ente e, allo stesso tempo, la possibilità per l’azienda di contare sugli introiti dei titoli di viaggio. Modello che dovrà essere valutato anche in relazione all’utilizzo effettivo del servizio e alla sua capacità di rispondere alle esigenze dei quartieri coinvolti. Per il momento, il calendario è definito: il servizio è entrato in funzione il 15 settembre e resterà attivo fino al 15 giugno 2027, con itinerari e orari invariati rispetto allo scorso anno. Dopo le esperienze estive, il trasporto pubblico torna quindi a concentrarsi sui collegamenti ordinari tra centro, Mazara Due, Costiera e le sedi scolastiche di contrada Affacciata. Un servizio destinato ad accompagnare la quotidianità di studenti, famiglie e residenti, con tariffe confermate e un’organizzazione che riparte nel segno della continuità.