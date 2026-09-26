Messina, un cliente getta dell’acido al suo avvocato: il legale trasferito al Centro Grandi ustioni di Catania

MESSINA (ITALPRESS) – Un avvocato messinese P.B., classe 1968, è stato trasferito al Centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato aggredito, secondo una prima ricostruzione, con una sostanza caustica all’interno della propria abitazione a Santo Stefano Medio, nel Messinese.

L’uomo era arrivato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” con ustioni al volto, al torace e all’addome. Ai sanitari avrebbe riferito di essere stato aggredito da una donna, che secondo le prime informazioni sarebbe una sua cliente. Gli accertamenti medici hanno evidenziato ustioni profonde su circa il 20% della superficie corporea.

Il legale è ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia Messina Sud e della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a verificare la versione fornita dalla vittima.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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