Castellammare, arrestati due uomini che rubavano dentro un camper in sosta

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo e del Radiomobile di Alcamo hanno arrestato per furto due soggetti del luogo sorpresi all’interno di un camper in sosta intenti presumibilmente a commettere un furto.



I militari dell’Arma, intervenuti a seguito della richiesta di un cittadino insospettito dall’atteggiamento guardingo dei due soggetti, hanno bloccato ed identificato i due uomini segnalati che erano appena scesi dal camper parcheggiato nei pressi della spiaggia Playa con ancora in mano la refurtiva (carta di credito, cellulari e effetti personale), recuperata e restituita alla proprietaria.

A seguito dell’udienza di convalida i due soggetti sono stati sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte a settimana.

