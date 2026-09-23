Bollo auto, ecco quali sono i modelli esentati dal 2027

ROMA (ITALPRESS) – Il Decreto-legge 162/2026 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Nell’articolo di Matteo Squillante per idealista/news, testata d’informazione del portale idealista, viene spiegato quali sono le auto che non devono pagare il bollo auto dal 2027.Il requisito principale per ottenere l’agevolazione riguarda la potenza del mezzo, che non deve superare gli 80 kilowatt, equivalenti a circa 109 cavalli. Per verificare se la propria auto rientra nella misura, basta controllare la voce P.2 sulla carta di circolazione, poichè fa fede esclusivamente il valore omologato sul libretto. Rientrano nel beneficio, si legge, i veicoli a benzina e a diesel, oltre ai modelli a GPL e alle auto ibride, purchè rispettino la soglia indicata.Secondo un’analisi di Quattroruote, sono circa 95 i modelli in vendita in Italia con almeno una versione al di sotto di questo limite.Per beneficiare del taglio, l’auto deve essere coperta da una regolare polizza RCA. Inoltre, l’esenzione spetta a un solo veicolo per ciascun proprietario.Se una persona possiede più auto con i requisiti adatti, lo sconto si applica in automatico al mezzo meno potente o a quello con il bollo dall’importo inferiore. Il provvedimento copre soltanto i versamenti in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.Questa agevolazione temporanea si aggiunge alle esenzioni già in vigore in Italia. Le auto elettriche, ad esempio, non pagano la tassa automobilistica per i primi cinque anni dalla prima immatricolazione e successivamente usufruiscono di una tariffa ridotta del 75%, con regole ancora più favorevoli in Regioni come la Lombardia e il Piemonte dove l’esenzione è permanente. I veicoli con più di 30 anni beneficiano dello stop automatico al versamento, mentre per le auto tra i 20 e i 29 anni è prevista una riduzione del 50% ad ammissione specifica.Infine, nonostante la domanda sia spesso posta, non esiste un’esenzione nazionale legata al compimento dei 70 anni, poichè eventuali riduzioni regionali per le persone anziane dipendono sempre dal reddito ISEE e richiedono una domanda formale.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).