Tikhonova e Zidansek triofano in doppio ai “Palermo Ladies Open”

PALERMO (ITALPRESS) – Anastasia Tikhonova e Tamara Zidansek sono le campionesse di doppio della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”. La coppia russo-slovacca ha superato in finale il duo formato da Adrienn Nagy e Rasheeda McAdoo con un doppio 6-4, in un’ora e 18 minuti. Per Tikhonova e Zidansek si tratta del primo titolo conquistato insieme, alla loro prima esperienza in coppia. Per la tennista slovena, inoltre, è il secondo trionfo al Country Time Club: nel 2020 aveva già vinto il torneo di doppio, in quell’occasione al fianco dell’olandese Arantxa Rus. “Ho detto alla mia compagna di quella vittoria solo dopo la finale – ha ammesso Zidansek – Mi sono divertita tanto a giocare con lei. Ringrazio il pubblico per il sostegno in questa settimana”. E Tikhonova aggiunge: “Sono felice di aver giocato con Tamara, grazie ai nostri team che ci hanno supportato”. Niente da fare per Adrienn Nagy e Rasheeda McAdoo, figlia dell’ex stella Nba Bob. “Abbiamo fatto una bella settimana, ma non è bastato”, ha detto McAdoo in italiano.

“Avere tornei come Palermo fa molto bene al movimento tennistico italiano – la riflessione di Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali d’Italia, presente oggi al Country Time Club in occasione del meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125 -Non venivo a Palermo da tanto tempo, c’è un’organizzazione unica e devo fare i complimenti a Oliviero Palma. Trentasette anni sono tantissimi, da qui sono passate le migliori italiane. E’ speciale venire al Country”. E sull’incontro con i direttori dei Wta 125 aggiunge: “Questi meeting sono molto importanti. Come Federazione stiamo promuovendo tantissimo i Wta 125, siamo partiti con 3 tornei e quest’anno ne abbiamo 9. Noi cerchiamo di promuovere il tennis, stiamo lavorando per aumentare i tornei e far giocare le più giovani”, chiosa Lorenzi.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

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