Il “Gran Galà del Tango e della Danza” al Teatro Massimo di Palermo il 17 e 18 luglio

PALERMO (ITALPRESS) – Reduce dai recenti e applauditi successi al fianco di Roberto Bolle, il Corpo di ballo del Teatro Massimo diretto da Jean-Sébastien Colau torna sul palcoscenico della Sala Grande il 17 e 18 luglio alle ore 21.00 per il “Gran Galà del Tango e della Danza”. Due serate che vedranno la compagnia palermitana protagonista al fianco di stelle di prima grandezza del panorama coreutico internazionale.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo dirigerà il Maestro Alessandro Cadario per l’esecuzione dei brani dal vivo, che si alterneranno nel corso della serata a momenti su base registrata. Il programma, curato dal Direttore del Corpo di ballo Jean-Sébastien Colau, spazierà dal rigore e dal virtuosismo del repertorio classico fino ai più intensi linguaggi contemporanei e alla sensualità del tango, proponendo una selezione di coreografie e passi a due firmati dallo stesso Colau, da Vincenzo Veneruso, Marius Petipa, Jevgeni Grib, Victor Gsovsky e George Balanchine.

Il cast della serata schiera ospiti internazionali di altissimo profilo: dal Royal Danish Ballet arrivano Holly Dorger, ètoile già insignita del titolo di Cavaliere dalla Regina di Danimarca, e il primo ballerino Jon Axel Fransson. Dall’Estonia, Jevgeni Grib, primo ballerino, coreografo e neo-direttore del Teatro Nazionale Estone Vanemuine, insieme a Marta Navasardyan, prima ballerina del Balletto Nazionale d’Estonia. Accanto a loro, a completare il cast danzeranno le coppie di solisti del Corpo di ballo del Teatro Massimo: Yuriko Nishihara e Michele Morelli, Francesca Davoli e Alessandro Cascioli, Martina Pasinotti e Alessandro Casà.

Lo spettacolo si aprirà nel segno del tango con “Contact Tango”, creazione firmata a quattro mani da Jean-Sébastien Colau e Vincenzo Veneruso su musiche di Stefano Conti, che vedrà in scena l’étoile Holly Dorger insieme al Corpo di ballo del Teatro. Il programma proseguirà poi con i celebri passi a due di Marius Petipa, attraverso il Grand Pas de Deux da “Esmeralda” (interpretato da Nishihara e Morelli) e il Pas de Deux da “Satanella” (affidato a Davoli e Cascioli), entrambi ripresi da Colau sulle storiche musiche di Cesare Pugni.

La sezione contemporanea della serata sarà invece incentrata sulle creazioni di Jevgeni Grib, che interpreterà in coppia con Marta Navasardyan le sue coreografie “Sharps & Flats”, su musiche di Sasha Pushkin, e “Bitter Earth”, sulle note di Max Richter. Non mancheranno i grandi capisaldi del Novecento: il “Grand Pas Classique” di Victor Gsovsky su musiche di Auber, ripreso da Colau per i solisti Pasinotti e Casà, e l’iconico Pas de deux da “Rubies” di George Balanchine sulle note di Igor Stravinsky, affidato alla tecnica e alla complicità della coppia del Royal Danish Ballet composta da Dorger e Fransson.

– Foto Rosellina Garbo da ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

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