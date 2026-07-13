Tragedia nelle campagne di Marsala un uomo muore tra le fiamme di un rogo appiccato da lui stesso

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Marsala, dove un uomo è morto in contrada Paolini nella parte collinare di Marsala, nei pressi di un ex cementificio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità che sono sul posto, l’uomo sarebbe deceduto a causa delle conseguenze di un incendio di sterpaglie da lui stesso appiccato.

Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e gli operatori del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Si attende l’arrivo del medico legale.

Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo probabilemente avrebbe appiccato personalmente le fiamme che poi gli sarebbero risultate fatali.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia e al personale del 118, giunto per prestare soccorso. Le squadre stanno lavorando per definire con esattezza la dinamica dei fatti.