Era di Vito Croce, 54 anni, il corpo ritrovato nelle acque del Porto di Trapani, vicino il Molo Ronciglio. L’uomo era uscito da casa nella notte del 18 maggio con la propria auto, una Lancia Musa vecchio modello. Indossava occhiali da vista, jeans scuri, camicia blu con righe celesti, scarpe nere. Ha lasciato a casa il cellulare e anche i farmaci per lui indispensabili per curare il diabete. Da quel momento non ha dato più notizie di sè e questo ha fatto molto preoccupare i familiari che hanno presentato denuncia alla Polizia. La famiglia si è rivolta anche al programma “Chi l’ha visto?” ma ieri la triste notizia: una vettura è stata individuata in fondo al mare vicino al molo con dentro il corpo di un uomo, recuperato dalla macchina dei soccorsi. E purtroppo quel corpo è di Vito Croce. Forse un gesto di disperazione alla base del drammatico incidente. Si chiude così la scomparsa dell’uomo. Ma dai primi dettagli sulla scomparsa, non erano propositivi i riscontri sulla sua mancanza da casa.