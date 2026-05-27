La Cina regolamenta l’IA

Liu Guixiang, membro senior del comitato giudiziario della Corte suprema del popolo, ha dichiarato in una conferenza stampa che i tribunali cinesi intensificheranno la ricerca e la formulazione di nuove linee guida giudiziarie riguardanti le industrie emergenti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).
Le norme pertinenti si concentreranno sulle nuove forme commerciali nell’economia digitale e punteranno a migliorare gli standard di valutazione in ambiti quali i diritti sui dati, le transazioni di dati e i contenuti generati dall’IA, ha affermato Liu.
La misura è volta a promuovere una più profonda integrazione tra le tecnologie digitali e l’economia reale, contribuendo al contempo a migliorare i sistemi di base del Paese per quanto riguarda i dati come fattore di produzione, ha aggiunto Liu.
La decisione giunge in un momento in cui la Cina ha intensificato l’impegno per rafforzare il quadro giuridico a sostegno dello sviluppo della propria economia digitale.
Il 15esimo Piano quinquennale del Paese fissa gli obiettivi per far avanzare l’iniziativa “Cina digitale”, con sforzi volti a garantire un’efficiente disponibilità di potenza di calcolo, algoritmi e dati, e a promuovere un ecosistema di sviluppo sano e ben regolamentato.
Intervenendo anch’egli alla conferenza stampa di oggi, Teng Jiguo, vice segretario generale della Commissione per gli affari politici e legali del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che la Cina intensificherà la legislazione in settori chiave, emergenti e legati all’estero, migliorando al contempo un meccanismo legislativo di risposta rapida per affrontare questioni di urgente interesse pubblico e necessità pratica.
Il vice ministro della Giustizia Wu Zeng ha affermato che il ministero lavorerà alla formulazione di regolamenti volti a creare un mercato nazionale unificato e ricorrerà a misure legislative e normative per rimuovere impedimenti e barriere che ostacolano lo sviluppo del mercato.
Wu ha aggiunto che saranno inoltre accelerati il lavoro legislativo complessivo a sostegno dello sviluppo sano dell’IA e la legislazione relativa all’economia a bassa quota.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-