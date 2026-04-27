Sequestrati nel Nisseno beni per oltre un milione riconducibili a un clan mafioso

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale nisseno – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con il quale è stato disposto il sequestro di 3 imprese, 2 unità immobiliari, 59 terreni, 13 veicoli – macchine agricole nonché disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 1 milione, riconducibili a soggetti appartenenti al clan Sanfilippo, contiguo al sodalizio mafioso della “stidda mazzarinese”. L’indagine è stata avviata su input della Dda della Procura di Caltanissetta, a seguito delle risultanze emerse nel corso dell’operazione “Chimera”, effettuata dai Carabinieri di Gela, da cui è emerso il ruolo dei due cittadini mazzarinesi, rispettivamente reggente e partecipe della “stidda”, condannati con sentenza definitiva per reati connessi ad attività mafiose.

Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle hanno portato a ricostruire il profilo patrimoniale dei due e dei relativi nuclei familiari, individuando beni e disponibilità, direttamente o indirettamente a loro riconducili, non compatibili con le fonti reddituali lecite prodotte. Il provvedimento è stato disposto in via anticipata, in attesa del contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la successiva confisca dei beni.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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