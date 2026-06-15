Incendio Sarco, indagini sulle cause. La sindaca: “Monitoriamo salubrità dell’aria”

La conferenza stampa di presentazione del Marsala Jazz Festival è stata anche l’occasione per fare il punto sull’incendio che questa notte ha interessato la Sarco, azienda specializzata nello smaltimento di vetro e metalli che si trova in contrada Ponte Fiumarella. A fornire gli aggiornamenti sono stati la sindaca Andreana Patti, gli assessori Anna Caliò e Salvatore Vullo, insieme al dirigente comunale Pier Benedetto Mezzapelle. La prima cittadina ha rassicurato la cittadinanza sull’evoluzione dell’emergenza, spiegando che l’incendio è ormai sotto controllo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. “I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e stanno procedendo con le operazioni di raffreddamento dell’area interessata e con l’ammassamento dei rifiuti coinvolti nell’incendio”, ha dichiarato Patti. Fondamentale, secondo la sindaca, è stato anche il contributo delle condizioni meteorologiche: “Il vento ci ha consentito di disperdere la concentrazione di fumo che si era formata nelle prime fasi dell’emergenza”.

Coordinamento in Prefettura

Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i tecnici dell’Arpa per effettuare le prime verifiche ambientali. Nella mattinata odierna, inoltre, la Prefettura di Trapani ha convocato un tavolo di coordinamento con Asp, Comune, Arpa, Vigili del Fuoco e le altre autorità competenti per definire le azioni da intraprendere. “Al momento stiamo monitorando costantemente l’area interessata dall’incendio – ha aggiunto la sindaca – e stiamo valutando, in via precauzionale, l’adozione di un’ordinanza sulla base dei risultati dei campionamenti effettuati dall’Arpa. Sarà monitorata anche l’eventuale presenza di diossine nell’aria e, sulla base dei dati raccolti, adotteremo le misure precauzionali standard previste in questi casi. Non c’è alcun motivo di allarmismo”.

Attenzione per gli ospiti del canile municipale

Particolare attenzione è stata riservata anche agli animali ospitati nel canile comunale, situato nelle vicinanze dell’area interessata dal rogo. “Stiamo monitorando altresì lo stato di salute dei cani presenti nella struttura e valuteremo un eventuale trasferimento soltanto se dovesse emergere una reale necessità”, ha precisato la prima cittadina, sottolineando come ogni decisione verrà assunta sulla base dei dati forniti dagli enti competenti e dall’Asp. Assieme all’assessore Salvatore Vullo hanno invece evidenziato che, allo stato attuale, non si registrano conseguenze per le persone. “Non risultano feriti, né casi di avvelenamento o patologie riconducibili all’incendio”.

Cause da valutare

Restano ancora da accertare le cause che hanno originato il rogo. Secondo quanto emerso finora, l’incendio sarebbe rimasto circoscritto a un capannone dell’azienda, mentre le indagini degli organi competenti dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’Amministrazione comunale invita comunque i cittadini a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali che saranno diffuse nelle prossime ore, mentre prosegue il monitoraggio ambientale e sanitario dell’area interessata.