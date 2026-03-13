“A Marettimo un solo rifornimento di carburante e con problemi tecnici”

Il circolo Fratelli d’Italia – “La Frontiera” delle Isole Egadi richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale su una questione di rilevante interesse pubblico che riguarda l’isola di Marettimo. Nel porto dell’isola è presente un distributore di carburante che rappresenta un servizio essenziale per la comunità locale. Marettimo, come è noto, è l’isola più distante dell’arcipelago delle Egadi e gran parte delle attività economiche e della vita quotidiana dei residenti si svolge attraverso l’utilizzo delle imbarcazioni. Per i cittadini, per gli operatori turistici impegnati nel noleggio e nelle visite guidate via mare, così come per i numerosi diportisti che frequentano l’isola, il rifornimento di carburante costituisce quindi un servizio indispensabile, paragonabile alla mobilità su strada nelle realtà urbane.

“Attualmente il sistema di erogazione del carburante nel porto funziona attraverso un generatore autonomo. Le recenti condizioni di maltempo che hanno interessato l’isola hanno causato alcune criticità tecniche, rendendo evidente la necessità di una soluzione più stabile e sicura dal punto di vista energetico. Per questo motivo – affermano dal il circolo Fratelli d’Italia – rivolgiamo un appello all’Amministrazione comunale delle Egadi affinché possa valutare con la massima attenzione e nel più breve tempo possibile la situazione esistente, verificando se sussistano i presupposti amministrativi e tecnici per autorizzare il collegamento alla rete elettrica nel punto in cui è ubicata la struttura”. L’obiettivo è quello di garantire la continuità di un servizio fondamentale per la comunità di Marettimo, evitando che residenti, operatori e visitatori siano costretti a spostarsi verso Favignana o Trapani per effettuare il rifornimento di carburante, con evidenti disagi logistici ed economici. Il circolo Fratelli d’Italia – La Frontiera ribadisce che la richiesta nasce esclusivamente dalla volontà di tutelare un servizio di interesse collettivo per l’isola di Marettimo e per tutto l’arcipelago delle Egadi, auspicando un confronto istituzionale costruttivo nell’interesse della comunità locale.

