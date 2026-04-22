Scrive Di Girolamo sull’esternalizzazione del trasporto pubblico a Marsala: “Cosa ne pensano i candidati?”

Egregio direttore, leggo che il sindaco vorrebbe esternalizzare il servizio del trasporto urbano e oltretutto a un mese dalle elezioni, dopo averlo notevolmente peggiorato in questi 5 anni e mezzo, nonostante i 21 autobus nuovi, le paline e le pensiline che gli abbiamo lasciato. Sicuramente non ci voleva molta scienza per potenziarlo, visto i “nuovi mezzi” a disposizione, incrementando alcune corse per le contrade e i quartieri popolari e una navetta per il centro, più altre paline e pensiline, il servizio sarebbe migliorato. Per far questo era necessario, volontà politica e un funzionario dedicato, senza pensare sin da subito a esternalizzarlo.

Il trasporto urbano è essenziale in tutte le città a maggior ragione a Marsala, città territorio. Chi pagherà “il privato” per aumentare il numero delle corse, che dovrebbero essere almeno raddoppiate se non triplicate, circolando dalla mattina alla sera e per tutte le contrade, se si vuole migliorare il servizio? Naturalmente il comune. E se al trasporto urbano, come si legge viene aggiunto, il trasporto dei disabili, gli scuolabus, i bus per i lidi e per l’aeroporto, quanti milioni di euro bisognerà versare a chi si si aggiudica la gara ? Sicuramente nessuno farà un servizio per rimetterci o per fare un piacere al sindaco di turno. E’ stato fatto un piano per capire quanto verrebbe a costare un tale progetto? E’ compatibile con il bilancio del comune? Oltretutto chiedo, si può bandire una gara “così costosa per le casse comunali” e quindi per i cittadini a un mese dalle elezioni? Il segretario comunale e la dirigente che la deve disporre, rispondono alle direttive del sindaco tenendo conto delle disposizioni di legge o solo alle direttive?

La sensazione è come se Grillo volesse fare un favore a qualcuno o lanciare un messaggio, se mi aiutate a vincere le elezioni, “che sarà difficile per non dire impossibile” , vi prometto che cercherò di esternalizzare il servizio per farvi guadagnare qualche milione di euro o più. Cosa dicono gli altri candidati e i partiti di centro destra che sono anche loro responsabili del cattivo funzionamento? Sarebbe buona cosa saperlo. Il problema di come migliorarlo c’è e dovrà essere affrontato dalla nuova amministrazione il giorno dopo le elezioni, praticamente fra un mese. Sarebbe opportuno che lo dicessero prima argomentando la soluzione e non con promesse generiche.

Dott. Alberto Di Girolamo