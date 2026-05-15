Benessere psicologico e adolescenza: al “Damiani” di Marsala gli studenti ascoltano

La scuola, in quanto principale luogo educativo e sociale frequentato dagli adolescenti, assume un ruolo centrale nella promozione del benessere psicologico e nella prevenzione del disagio giovanile. Alla luce di tali considerazioni, martedì 12 maggio, si è proposto un briefing, rivolto alle classi prime dell’IPC dell’I.I.S. “A. Damiani”, con il coinvolgimento di esperti dell’ASP di Trapani distretto di Marsala, professionisti nell’ambito della salute mentale e dell’età evolutiva, per parlare delle “tematiche adolescenziali: le difficoltà relazionali e le possibilità di soluzione”. L’iniziativa, della durata di 90 minuti per gruppo classe, nata con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del benessere psicologico e di fornire strumenti utili per riconoscere e affrontare le difficoltà emotive tipiche dell’età adolescenziale, .ha costituito un’importante opportunità di prevenzione e crescita personale.

La promozione della salute mentale tra gli adolescenti rappresenta, oggi, una priorità educativa e sociale. Offrire agli studenti occasioni di ascolto, informazione e confronto significa contribuire concretamente alla costruzione di un ambiente scolastico più inclusivo, attento e consapevole. Attraverso il dialogo, l’educazione emotiva e il supporto professionale, la scuola può diventare un luogo capace non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di accompagnare i giovani nella costruzione del proprio equilibrio personale e relazionale. L’incontro ha suscitato vivo interesse negli studenti, che hanno partecipato con attenzione e coinvolgimento, intervenendo con domande ed osservazioni significative; l’attività ha favorito momenti di confronto stimolando negli studenti curiosità, considerazioni personali e riflessioni pertinenti e mature. La sinergia tra i professionisti qualificati ha garantito un’analisi approfondita e competente delle dinamiche adolescenziali.

Fattivo il contributo della dott.ssa Vitalba Licari, dirigente medico NPI di Marsala, della dott.ssa Maria Gabriella Giuffrida, dirigente psicologa NPIA di Marsala, delle assistenti sociali Angela Marino e Cinzia Arrigo del Ser-D di Marsala, della prof. Luciana Putaggio, docente orientatore che ha promosso l’iniziativa e del dirigente scolastico Domenico Pocorobba.