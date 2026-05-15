“Se ti piace te lo regalo”: nel Borgo marsalese di Misilla raccolta di indumenti

Un gesto semplice che punta a rafforzare condivisione, accoglienza e solidarietà nel territorio. A Borgo Misilla prende il via l’iniziativa “Se ti piace te lo regalo”, dedicata alla raccolta e donazione di indumenti semi nuovi destinati a chi ne ha bisogno. L’iniziativa invita i cittadini a donare abbigliamento da uomo, donna e bambino, ma anche scarpe, borse, cinture e accessori in buono stato e pronti per una nuova vita. I capi potranno essere scelti liberamente da chi ne avrà necessità, in uno spirito di rispetto reciproco e aiuto concreto. Lo slogan scelto per la campagna è chiaro: “Dona ciò che non usi più, regalalo a chi può averne bisogno”. Un progetto che punta non solo al sostegno sociale, ma anche alla promozione del riuso e della sostenibilità. L’iniziativa è promossa dalla comunità di Borgo Misilla con l’obiettivo di rendere il quartiere “più solidale, accogliente e sostenibile”. Gli organizzatori ricordano che i capi donati dovranno essere puliti e in buone condizioni.

Per informazioni e dettagli sui punti di raccolta è possibile contattare i numeri:

Piero al 388 627 4645, Enza al 324 079 9993 e Lea al 333 651 4184