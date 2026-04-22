Safina: “A Marsala un progetto unitario per Andreana Patti”. E su Campobello e Gibellina… VIDEO

Dario Safina deputato regionale e dirigente del Partito Democratico, impegnato nella campagna elettorale amministrativa nella Provincia di Trapani dove ci sarà il rinnovo degli organismi amministrativi in tre comuni.

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Partiamo da Marsala, dove il centrosinistra sostiene in maniera unitaria la candidatura di Andreana Patti. Come si arrivati a questa soluzione?

“Il fronte progressista mettendo insieme le competenze civiche che sono tantissime, ha lavorato per un campo “larghissimo” anche in sede locale alla quale spettano le decisioni. Abbiamo allargato l’alleanze, a causa dello sfaldamento del centro destra anche a forze che vogliono condividere il progetto di governare una delle più grandi ed importanti città della Sicilia. La soluzione è stata la forza e la caparbietà di Andreana Patti aggiunta ad un piccolo passo indietro che ciascuno di noi ha fatto e adesso ci riproproniamo uniti per amministrare la città”.

Il Partito Democratico esce dalla consiliatura attuale dove non c’erano suoi esponenti presenti in Aula.

“Adesso abbiamo una lista buonissima dove sono presenti diverse sensibilità, professionalità e competenze. Io credo che si possa arrivare anche ad un risultato in doppia cifra. Ritengo anche che raggiungendo un risultato importante assieme alla coalizione, potremmo ambire ad una rappresentanza nell’esecutivo. Poi per quanto mi riguarda e per il ruolo che ricopro, io continuerò ad occuparmi dei problemi della Sicilia e di tutti i comuni della nostra provincia indipendentemente da chi li amministra”.

Si ritorna la voto anche a Campobello, cittadina che è stata al centro dell’attenzione nazionale per l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Voi che farete in quel comune?

“Già da tempo abbiamo scelto di puntare ad un progetto in totale discontinuità per parlare con quel pezzo di quella comunità che è stato mortificato da precedenti amministrazioni. Correremo con i nostri simpoli di partito in una unica lista. Il PD e gli alleati stanno costruendo un nuovo sistema di governo. Candideremo ala carica di sindaco la dottoressa Gioacchina Catanzaro”.

Torna al voto anche il comune di Gibellina, attuale città capitale nazionale dell’arte contemporanea.

“Noi in quel comune non abbiamo più un circolo di partito. Si tratta di una cittadina che ha una sua storia importante. All’Ars abbiamo “aiutato”, anche con il contributo del Partito Democratico, perchè questa designazione andasse in porto. La direzione provinciale del nostro partito ha deciso di sostenere il candidato Giuseppe Fazzino”.