“Idee in Azione”: per Sicindustria Trapani in finale gli studenti dell’Itet di Marsala

Si è tenuta nell’Aula Magna dell’Istituto Scolastico ITET G. Garibaldi di Marsala, la premiazione del progetto “Idee in azione”, nato dalla sinergia tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani e JA Italia, un’organizzazione che riveste un ruolo centrale nell’educazione imprenditoriale dei giovani ed il cui obiettivo è finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni e far loro apprendere una solida cultura d’impresa. Il corso si è articolato in due fasi, la prima, dedicata alla formazione teorica, ha fornito competenze per l’elaborazione di un piano imprenditoriale, la seconda, incentrata sulla formazione pratica, ha dato la possibilità, alle classi partecipanti, di sviluppare un format didattico-formativo, attraverso le attività di gruppo svolte in aula.



Gli studenti convolti, guidati dai docenti Fabio Parrinello e Margherita La Mantia e coadiuvati dal Gruppo Giovani Imprenditori, hanno messo alla prova, creatività, determinazione e competenze portando a compimento il concept di un’idea imprenditoriale. Ampia soddisfazione è stata espressa dai Giovani Imprenditori Antonio Alagna (Azienda Giuseppe Alagna fu Antonio Srl), Baldassare Canino ((Canino Srl SB), Marco Catalano (Sarco Srl), Enrico La Sala (Goals Techonologies Srl), Vincenzo Lo Castro (Stramondo Srl), Pierfilippo Marchello (Carlo Pellegrino & C Spa), Vito Panfalone (Riccardo Sanges & C Srl), e, guidati dal presidente Vincenzo Mucaria (Badia Nuova Srl), che hanno svolto attività di volontari per favorire la formazione dei ragazzi. Dopo una prima fase di presentazione del progetto si è proceduto alla premiazione dell’idea imprenditoriale e ad aggiudicarsi il premio sono stati gli studenti delle classi IVC SIA e IVC Elettronica ed elettrotecnica. I sette gruppi di studenti hanno lavorato con impegno, accettando la sfida, e grazie al progetto i vincitori avranno la possibilità di partecipare alla finale regionale che si terrà a Siracusa il prossimo 14 maggio che darà loro l’opportunità di competere con i vincitori degli altri territori in un più ampio contesto regionale.



Per il presidente Vincenzo Mucaria “... accostare il mondo della scuola al mondo delle aziende permette di coinvolgere e investire sui giovani nel processo di sviluppo del nostro territorio ed aumentare potenzialità che saranno successivamente spendibili in ogni campo lavorativo”. Ampia soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente dell’Istituto, Loana Giacalone: “Gli studenti hanno la possibilità di acquisire e rafforzare, competenze orientative e sperimentare investimenti esperienziali scolastici molto significativi che permetterà loro di essere i veri protagonisti del loro futuro professionale”. Promuovere attività di innovazione, educazione professionale, sono sfide in cui crede Sicindustria, poiché rappresentano un importante veicolo di conoscenza, crescita personale ed integrazione per lo sviluppo del nostro sistema economico-sociale e territoriale.