Elezioni Marsala: il nuovo PSI lascia la Lega: “Lo Curto ha disatteso l’accordo”

La Lista LEGA-nuovo PSI-Prima Marsala, si spacca e, la Segreteria Provinciale del nuovo PSI, conferma l’impegno a sostenere Giulia Adamo come candidata sindaca della città. La decisione di riconsiderare i rapporti politici con la Lega, è maturata a seguito di accordi politici disattesi da parte della Commissaria Provinciale, On. Eleonora Lo Curto, “… il cui modus operandi, non ha mostrato il necessario rispetto, per il percorso politico iniziato lo scorso anno, fondato sulla collaborazione politica e programmatica, tra i due partiti. E questo, per i cittadini, rappresenta sempre un segno di debolezza” affermano dal partito guidato dal Segretario Provinciale, il marsalese Rosario Lunetto.

Il nPSI, invece, rimane sempre impegnato alla costruzione di un progetto politico credibile per la Città di Marsala, in una fase di rinnovamento, nonché portare nuove risorse, nel rinnovo della prossima assise comunale, continuando a sostenere “…la candidata Anna Lisa Trono, scelta precedentemente condivisa e sostenuta anche dai Socialisti marsalesi del nPSI”.