Campobello, il PD compatto su Catanzaro: “Unica alternativa per la città”

Si è svolta nella serata di lunedì un’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico di Campobello di Mazara, convocata per definire la strategia in vista delle prossime amministrative. Un confronto partecipato e vivace, alla presenza dei vertici provinciali: il commissario del circolo Marco Campagna, la segretaria Valeria Battaglia e il vicepresidente Ernesto Raccagna. Al centro del dibattito, la conferma unanime del sostegno alla candidatura a sindaca di Gioacchina Catanzaro. L’assemblea ha ribadito con forza come il partito riconosca in lei “… l’unica figura capace di interpretare un progetto di reale alternativa e di futuro per la comunità”. Non è mancato un richiamo simbolico: “La politica è organizzare la speranza”, con Catanzaro indicata come il volto di questa prospettiva. Il PD ha inoltre chiarito la propria collocazione: nessuna ambiguità, ma un posizionamento netto all’interno di un campo largo insieme al Movimento 5 Stelle e a ControCorrente.

Un’alleanza che punta ad aggregare energie progressiste, civiche e di sinistra, in contrapposizione alle altre proposte ritenute riconducibili al centrodestra. Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti provinciali per la ritrovata unità del circolo, rafforzata dal percorso di commissariamento. Centrale, infine, il richiamo a una proposta politica fondata su legalità e sviluppo sociale. Il Partito Democratico locale esce così dall’assemblea più coeso e determinato, pronto a una campagna elettorale capillare, “casa per casa”, per proporre un’idea di città distante dalle logiche del passato e saldamente ancorata ai valori della sinistra democratica.