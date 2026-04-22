Antonino Barraco: “A Marsala più rispetto per il sociale e le persone fragili”. VIDEO

Antonino Barraco, direttore dell’ufficio postale di contrada Terrenove-Bambina, si candida alle prossime elezioni del Comune di Marsala con la lista “Sì muove la città”, espressione della candidata sindaca Andreana Patti.

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Come ha deciso di candidarsi in prima persona?

“E’ da tempo che pensavo di fare questa esperienza ma non ho trovato la persona giusta che mi spingesse a farlo. La dottoressa Patti la stimo molto, conosco la sua famiglia. Fare il mio lavoro e contemporaneamente ascoltare le istanze dei cittadini non è facile ma ci mettiamo il nostro per dare un futuro diverso a Marsala”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Andando a trovare amici, conoscenti, cittadini in una forma vecchia di campagna elettorale, quasi casa per casa. Ad oggi vedo che le persone hanno un riscontro per Andreana Patti, nella figura in cui è, nella sua professionalità, perchè serve una persona capace. Agli elettori chiedono cosa pensano di lei e della politica. Molti sono stanchi di promesse mai rispettate e Andreana è sicura e presente sul territorio”.

Se lei fosse eletto a Sala delle Lapidi, di cosa vorrebbe occuparsi?

“Il sociale è un settore delicato da affrontare. Le persone fragili non hanno soluzioni ideali. Ad esempio mentre camminavo, ho notato una vettura che ha parcheggiato – e accade spesso – davanti alla rampa per i disabili, c’era una persona in sedia a rotelle che non poteva salire. A Marsala nel 2026 non c’è ancora rispetto. Penso anche ai bambini che a scuola dovrebbe avere supporti assistenziali adeguati. I progetti megagalattici sono importanti, ma per avere una città ordinata e pulita bisogna occuparsi di chi è più fragile”.