Trasporti pubblici a Marsala, Alleanza Verdi Sinistra contro l’esternalizzazione del servizio

“La decisione dell’attuale Amministrazione di accelerare l’esternalizzazione del trasporto pubblico locale non è una “svolta storica”, come si vorrebbe far credere, ma la certificazione definitiva di un fallimento politico e gestionale”.

A prendere posizione contro il progetto di esternalizzazione dei trasporti pubblici a Marsala è Alleanza Verdi Sinistra, secondo cui “affidare ai privati un asset strategico che comprende non solo le linee urbane, ma anche il trasporto dei disabili, gli scuolabus e i collegamenti con l’aeroporto, significa una cosa sola: rinunciare alla funzione sociale del Comune per trasformare un diritto dei cittadini in una merce da profitto. E’una resa senza condizioni”.

“Mentre altre città europee puntano sulla municipalizzazione e sul rafforzamento del servizio pubblico per combattere l’inquinamento e garantire la mobilità universale – si legge ancora nella nota di Avs – Marsala va in direzione diametralmente opposta. Dopo anni di inerzia, bus fantasma e gestione fallimentare del personale, l’Amministrazione decide di “liberarsi del problema” regalando il servizio a soggetti terzi. È inaccettabile che un ente comunale abdichi alle proprie responsabilità fondamentali perché incapace di gestire i propri dipendenti e la propria flotta. Se il servizio è inefficiente, la colpa è di chi ha guidato la macchina amministrativa, non della natura pubblica del bene. Il trasporto pubblico è un servizio che deve restare “Bene Comune”. Il trasporto pubblico non è un’azienda che deve “fare cassa”, ma un pilastro della democrazia urbana. Deve servire lo studente delle borgate, l’anziano che deve raggiungere l’ospedale e il turista che arriva a Birgi, senza che la logica del guadagno ne detti le rotte”.

Alleanza Verdi Sinistra ribadisce, dunque, che si opporrà a tale progetto di “svendita del patrimonio pubblico”. “Chiediamo – conclude la nota di Avs – che il processo di esternalizzazione venga immediatamente fermato e che si apra un dibattito serio per il rilancio di una gestione pubblica efficiente, trasparente e veramente al servizio della comunità”.