Sindaci e assessori spagnoli a Marsala, intesa tra Gal Galizia e Gal Elimos

Sindaci ed assessori spagnoli in visita a Marsala. Il vice sindaco Giacomo Tumbarello ha accolto la delegazione spagnola del Gal Galizia, a Marsala in altri comuni trapanesi, che aderiscono al Gal Elimos rappresentato da Rocco Lima. Lo stesso, ha illustrato gli ospiti e l’attività di conoscenza dei territori trapanesi che svolgeranno in questa settimana. Nel dare il benvenuto alla delegazione, il vice sindaco ha pure ricordato i legami tra Marsala e la Spagna, a cominciare dal Palazzo Municipale che sorge nel “quartiere spagnolo”. Presente all’incontro il notaio Salvatore Lombardo, presidente della Strada del Vino, che ha illustrato le finalità dell’Associazione. Prima di proseguire per la visita in città – incluso il Museo del Vino – guidati dalla Proloco “Le Vie delle Cave”, lo scambio di doni e la foto ricordo.