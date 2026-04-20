Paceco, Castelli si dimette dalla carica di consigliere. Al suo posto Simona Negrino

Salvatore Castelli si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Paceco. Castelli afferma di aver preso tale decisione in modo da favorire lo scorrimento della lista elettorale, “offrendo l’opportunità anche ai candidati non eletti di vivere l’esperienza amministrativa e di contribuire attivamente ai lavori del Consiglio comunale, arricchendo così il percorso politico e istituzionale condiviso”. Al suo posto entrerà in aula Simona Negrino, a cui Castelli rivolge gli auguri di buon lavoro: “Sono certo che, con impegno e senso di responsabilità, saprà offrire un contributo serio, concreto e costruttivo ai lavori del Consiglio, nell’interesse della collettività”. Castelli manterrà l’incarico di assessore e delegato del sindaco Grammatico per la frazione di Nubia.