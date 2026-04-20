Giornata della Terra, il PD di Marsala denuncia le mancate iniziative dell’amministrazione

Giornata della Terra: Linda Licari denuncia le mancate iniziative di sensibilizzazione verso l’ambiente dell’amministrazione Grillo. “Cinque anni di nulla, ripartiremo dalla sensibilizzazione e dal rispetto del territorio”

In occasione della Giornata Mondiale della Terra Linda Licari, segretaria del circolo marsalese del PD esprime profondo rammarico per la totale assenza di iniziative da parte dell’attuale amministrazione Grillo, che da ormai cinque anni sembra aver rimosso la cura dell’ambiente dall’agenda politica cittadina.

“È desolante- si afferma in una nota – constatare come una ricorrenza così importante sia diventata, per questa amministrazione, solo un giorno come un altro. Dal 2021 a oggi non è stata organizzata alcuna iniziativa di rilievo per sensibilizzare i cittadini, e in particolare le nuove generazioni, sul rispetto del nostro ecosistema. Un passo indietro inaccettabile per una città che dovrebbe puntare sulla sostenibilità come motore di sviluppo”.

La Segretaria del PD il lavoro svolto durante il mandato consiliare 2015-2020.

Tra le iniziative di successo ricordate da Licari:

La Via dell’Acqua: un percorso didattico che coinvolgeva le scuole in visite guidate presso il depuratore comunale e le storiche fontane cittadine nelle contrade Fontanelle, Ragalia e Baronazzo Amafi, per educare al valore della risorsa idrica.

un percorso didattico che coinvolgeva le scuole in visite guidate presso il e le storiche nelle contrade Fontanelle, Ragalia e Baronazzo Amafi, per educare al valore della risorsa idrica. Marsala sotterranea: con il coinvolgimento di esperti speleologi che consentirono di mettere in sicurezza la via Salemi ed evitare frane e voragini.

con il coinvolgimento di esperti speleologi che consentirono di mettere in sicurezza la via Salemi ed evitare frane e voragini. Sensibilizzazione per una migliore raccolta differenziata: con il coinvolgimento di scuole e associazioni

con il coinvolgimento di scuole e associazioni Apertura di aree pedonali la domenica sul lungomare cittadino

la domenica sul lungomare cittadino Le infiorate a Marsala: due edizioni che hanno visto la partecipazione creativa della cittadinanza e delle associazioni con i maestri infiorai di Noto e il coinvolgimento della cooperativa florovivaistica “Il contadino”

due edizioni che hanno visto la partecipazione creativa della cittadinanza e delle associazioni con i maestri infiorai di Noto e il coinvolgimento della cooperativa florovivaistica “Il contadino” Piantumazione di nuovi alberi

Rete di associazionismo: il coinvolgimento costante di associazioni ambientaliste e gruppi scout, creando una sinergia fondamentale tra istituzioni e volontariato.

L’impegno per il futuro

“L’ambiente non può aspettare i comodi della politica,” conclude Licari. “l’impegno del Partito Democratico verso la prossima amministrazione, è quello di riprendere e istituzionalizzare queste iniziative“