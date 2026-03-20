Barbera: “Credo molto in Giulia Adamo. Vorrei dar voce a chi non viene ascoltato” VIDEO

Docente, agronoma e titolare di una macelleria. Si presenta così Giuseppa Barbera, 30enne candidata alle prossime amministrative nella lista Lega-Prima l’Italia.

Cosa l’ha spinta a candidarsi?

Mi candido perchè vorrei fare qualcosa di concreto, dando voce a chi non viene ascoltato. Vorrei occuparmi di agricoltura, del sostegno alle imprese e alle famiglie, dando loro più servizi. Infine, vorrei occuparmi della tutela del nostro fiore all’occhiello, lo Stagnone.

Lei si candida nella lista Lega-Prima l’Italia. In quali valori di tale partito si ritrova particolarmente?

Sostengo Giulia Adamo perchè penso che il suo progetto per Marsala si avvicini ai temi che voglio trattare, dall’agricoltura all’occupazione dei giovani, che spesso scappano perchè non riescono a crearsi un futuro. Marsala deve essere una città sicura e inclusiva. Tengo a parlare anche della necessità di sostenere le famiglie con ragazzi con disabilità, magari attraverso il riutilizzo di spazi abbandonati.

Come vede la sua presenza all’interno del Consiglio comunale?

Credo fermamente in questo progetto. Essendo una ragazza che per la prima volta si mette in gioco, vorrei concretizzare queste mie iniziative ed essere accompagnata da tutto il Consiglio comunale.

La scelta del candidato sindaco della coalizione di centrodestra è stata tormentata. Ritiene che Giulia Adamo sia l’opzione migliore?

Secondo me sì. Ha fatto tanto e spero che potrà dare ancora tanto. L’aeroporto è nato grazie a lei, portando tanto turismo. Credo molto in lei, è una grande donna.

In questi anni è aumentato il numero di giovani marsalesi che si sono trasferiti al Nord Italia per studio o lavoro. Può essere arrivato il momento di invertire la tendenza?

Spero di sì. E’ brutto sentirsi abbandonati dalla propria città, ritrovandosi costretti a partire per garantirsi un futuro.