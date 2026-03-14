Elisa Giacalone: “Basta rassegnazione, a Marsala possiamo cambiare le cose”. VIDEO

Prima candidatura al Consiglio comunale per Elisa Giacalone. Insegnante di lettere, dopo diversi anni trascorsi al Nord è tornata a Marsala e adesso ha deciso di mettersi in gioco con convinzione ed entusiasmo, al fianco della candidata Andreana Patti.

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Quali motivazioni alla base di questa candidatura?

Ho conosciuto Andreana Patti un anno e mezzo fa, quando di liste e di elezioni amministrative non si parlava. Mi ha presentato la sua idea di città e mentre parlava io visualizzavo, vedevo e respiravo quello che avevo vissuto a Milano, dove sono stata per 14 anni. Quando mi ha chiesto di collaborare al progetto mi sono detta: “perchè no?…se non ora quando?”.

Marsala è terra di partenze e, talvolta, anche di ritorni. Quali aspetti ha notato maggiormente in questa sua seconda vita marsalese?

Tengo a dire che prima ho studiato a Palermo, dove mi sono laureata. Poi, nel 2007, mi sono trasferita per lavoro al Nord. Nei miei ricordi c’era sempre la Marsala degli anni ’90, quella di Salvatore Lombardo, con le sensazioni di quel tempo tra incontri con l’autore e tante proposte culturali. Quando sono tornata, quattro-cinque anni fa, ho ritrovato una città spenta, notando un atteggiamento generale tipico degli spettatori. Invece vorrei una città in cui si tornasse ad essere protagonisti. Una città a misura di bambino, con spazi e opportunità per le famiglie, luoghi di aggregazione in cui mentre le mamme lavorano i figli possano giocare, come avviene a Milano da anni. Per quanto mi riguarda, intendo lavorare in questa direzione.

L’insegnamento ha il grande pregio di stare giornalmente in contatto con le giovani generazioni, che poi si trovano a decidere dove programmare il proprio futuro. Che messaggio rivolge loro?

Anzitutto invito tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni a votare. Naturalmente, prima di votare bisogna informarsi quanto più possibile. E poi devono continuare a seguire la politica, io credo in una cittadinanza attiva, non voglio vederli rassegnati. Non è vero che non cambia niente, perchè io ho viste le cose cambiare. E vorrei vedere negli occhi dei giovani di oggi l’entusiasmo che avevo io alla loro età.

In quale lista si candiderà?

Sicuramente in una lista civica: Si muove la città o Compatti per Marsala.