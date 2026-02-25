72° anniversario della tragedia della funivia, Erice ricorda i lavoratori caduti

Erice ricorda oggi i quattro operai che, il 24 febbraio 1954, persero la vita durante i lavori di costruzione della funivia di Erice. I nomi dei lavoratori deceduti:

Mario Simonte, 34 anni, di Erice;

Giuseppe Bellia, 17 anni, di Erice;

Salvatore Ganci, 32 anni, di Valderice;

, 32 anni, di Valderice; Angelo Amato, 26 anni, di Montelepre.

Alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Madre, officiata da Don Pietro Messana. A seguire, presso la vecchia stazione della funivia, di fronte al Duomo, sarà scoperta una targa commemorativa in memoria dei lavoratori caduti. “A 72 anni dalla tragedia che colpì la nostra comunità – commenta la sindaca, Daniela Toscano –, Erice rinnova il suo ricordo e la sua gratitudine verso Mario, Giuseppe, Salvatore e Angelo. Uomini giovani, padri, figli e fratelli che persero la vita mentre lavoravano per costruire un’opera destinata a collegare e valorizzare il nostro territorio. Ricordarli oggi significa non solo onorare la loro memoria, ma anche riaffermare valori fondamentali per la nostra comunità: la sicurezza sul lavoro, la dignità di ogni lavoratore e il rispetto per la vita umana. La targa che sarà scoperta rappresenta un segno tangibile della nostra attenzione alla memoria storica e un monito per le generazioni future. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di riflessione e raccoglimento, per testimoniare insieme che Erice non dimentica i suoi figli e trasforma il ricordo in responsabilità civile“.