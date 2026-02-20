Palermo Patera: “Ecco perchè ho votato no per l’intitolazione a Craxi”

La vicenda dell’intitolazione di un’area verde alla memoria di Bettino Craxi sta facendo molto discutere in città. Sulla vicenda si registra l’intervento di Francesco Palermo Patera, ex dirigente della Polizia di Stato, che dal 2021 ricopre la carica di componente della commissione toponomastica del Comune di Marsala. Palermo Patera precisa di aver votato contro la proposta dell’intitolazione a Craxi e che, di conseguenza, la delibera dell’organo consultivo non è stata approvata all’unanimità. “Ritengo – sottolinea Palermo Patera – che la toponomastica abbia un valore educativo: indicare alle generazioni future modelli da emulare. Siccome Bettino Craxi ha subito due condanne definitive – una a 5 anni e 6 mesi per corruzione, l’altra a 4 anni e 6 mesi per finanziamento illecito ai partiti – non mi sono sentito di avvalorare una decisione simile. Ciò, anche e soprattutto, in considerazione dei miei trascorsi lavorativi”.

Palermo Patera aggiunge, poi, che saranno necessari ulteriori passaggi prima di procedere all’intitolazione, tenuto conto che la commissione toponomastica svolge una funzione meramente consultiva. “Dopo l’approvazione della delibera, occorrerà che il sindaco la faccia propria per poi trasmetterla al prefetto, il quale – a sua volta – chiederà un parere all’associazione per la Storia Patria, alla Sovrintendenza ai Beni Culturali e alla Questura. Qualora uno dei pareri fosse negativo, l’intitolazione non avverrebbe, in quanto il prefetto potrebbe non dare la sua autorizzazione”.

Hanno invece superato tutti i passaggi previsti dall’iter altre due proposte deliberate dalla commissione toponomastica per la città di Marsala e che prevedono l’intitolazione di una strada al presidente della Repubblica Sandro Pertini (litoranea nord, tra la rotonda di Sappusi e contrada Spagnola) e di un’altra al presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella (via Salemi, dall’incrocio con via Dante Alighieri fino al semaforo di Amabilina), ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. “Entrambe le intitolazioni – afferma Francesco Palermo Patera – verranno effettuate nel prossimo mese di marzo”.