Campionato Zonale ILCA, conclusa a Trapani la prima prova￼

Si è conclusa lo scorso fine settimana, nelle acque trapanesi, la prima prova del Campionato Zonale Classe ILCA – VII Zona FIV, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Trapani e disputata nelle acque antistanti la costa nord della città tra sabato 24 e domenica 25 gennaio. Oltre 60 timonieri, provenienti dai principali circoli velici siciliani, hanno preso parte alla manifestazione nelle classi ILCA 4 e ILCA 6, confermando l’ottimo stato di salute della vela giovanile e olimpica nella VII Zona. Le prove di sabato si sono svolte regolarmente su un campo di regata tecnico e ben visibile dalla litoranea trapanese. La giornata di domenica, invece, è stata interrotta a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine. Una decisione assunta dal Comitato di Regata in accordo con l’organizzazione, mettendo al primo posto la tutela degli atleti.

“La sicurezza dei ragazzi viene prima di qualsiasi risultato sportivo – ha dichiarato il presidente della LNI Trapani, Piero Culcasi –. Le condizioni non garantivano più margini adeguati e fermarsi è stata una scelta doverosa e responsabile”. Accanto all’aspetto agonistico, il weekend ha avuto anche un forte valore simbolico e civile. Nel corso della manifestazione è stata consegnata la targa commemorativa dedicata a Giangiacomo Ciaccio Montalto, magistrato trapanese assassinato dalla mafia e appassionato velista. Un momento sentito, soprattutto dai giovani timonieri presenti. Nel suo intervento, Culcasi ha tracciato brevemente la figura di Ciaccio Montalto, raccontandone «l’impegno di magistrato, il suo legame profondo con il mare e la vela», mentre il vicepresidente della LNI di Trapani, Gianvito Ciulla, ha invitato i ragazzi «a riconoscere nello sport uno spazio di crescita, responsabilità e legalità e ad essere portatori e ambasciatori di questi valori non solo nel mondo della vela, ma nella vita».

A rendere ancora più intenso il momento è stata la lettura, da parte di Rosario Candela, amico della famiglia Montalto, di una lettera scritta dallo stesso giudice Ciaccio Montalto, nella quale si rivolgeva agli enti locali chiedendo di sostenere le attività veliche non solo come pratica sportiva, ma anche come «strumento di sviluppo turistico e sociale per il territorio».La targa celebrativa dedicata a Ciaccio Montalto è stata assegnata dalla giuria al timoniere Pietro Passariello del Circolo della Vela Sicilia di Palermo.

Questi i vincitori della regata nelle diverse classi in competizione:

Classe ILCA 4: 1ª Gilda Nesti – Circolo della Vela Sicilia, Palermo; 2ª Giorgia Tumbarello – Società Canottieri Marsala; 3° Damiano Li Voti – Circolo Velico Caucana, Marina di Ragusa

Classe ILCA 4 Under 16 Maschile: 1° Antonino Mortillaro – Circolo della Vela Sicilia, Palermo

Classe ILCA Under 16 Femminile: 1ª Melissa Felica – Circolo Canottieri Ruggero di Lauria, Palermo

Classe ILCA Over All Femminile: 1ª Gilda Nesti – Circolo della Vela Sicilia, Palermo

Classe ILCA 6: 1° Pietro Passariello – Circolo della Vela Sicilia, Palermo; 2° Michele Frederick Figurelli – Vela Club Palermo; 3° Giulio Genna – Società Canottieri Marsala

Classe ILCA 6 Under 17 Over All: 1° Claudio Gambino – Circolo della Vela Sicilia, Palermo

Classe ILCA 6 Under 21 Femminile: 1ª Lucrezia Micieli – Circolo Velico Caucana, Marina di Ragusa

Classe ILCA 6 Under 19 Maschile: 1° Pietro Passariello – Circolo della Vela Sicilia, Palermo

Classe ILCA 6 Over All Master: 1° Sergio Messina – Circolo Velico Marsala