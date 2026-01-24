Valderice al via il progetto “ContaStorie. Piccoli lettori crescono”

La Biblioteca Comunale “Francesco De Stefano” di Valderice si prepara ad accogliere “ContaStorie. Piccoli lettori crescono”, un laboratorio di animazione alla lettura pensato per avvicinare i più giovani al mondo dei libri attraverso il piacere dell’ascolto, della narrazione e della creatività.



Il progetto nasce dall’idea che la lettura non sia soltanto uno strumento di apprendimento, ma un’esperienza capace di nutrire l’immaginazione, le emozioni e le relazioni. La Biblioteca si conferma così non solo luogo di conservazione del sapere, ma spazio vivo di incontro, scambio e crescita culturale.

Il laboratorio si svilupperà in sei incontri gratuiti, della durata di due ore ciascuno, rivolti ai bambini delle classi IV e V della Scuola primaria e della prima classe della Scuola secondaria di primo grado.

Le attività prenderanno il via a partire dal prossimo 7 febbraio e si svolgeranno ogni primo e terzo sabato del mese, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Biblioteca comunale. Solo nel mese di aprile, per esigenze organizzative, gli incontri sono programmati nelle date di sabato 11 e sabato 18, sempre nella stessa fascia oraria.



Il progetto prevede, inoltre, uno o due incontri da realizzarsi presso le scuole del territorio comunale, con

l’obiettivo di rafforzare il legame tra Istituzioni scolastiche e Biblioteca e favorire una partecipazione ancora più ampia degli alunni.



Al centro delle attività ci saranno letture ad alta voce di testi selezionati, momenti di confronto di gruppo, esercizi di scrittura creativa e rielaborazione grafica delle storie ascoltate.

Tra gli obiettivi figurano lo sviluppo del piacere della lettura, il potenziamento delle competenze linguistiche ed espressive, la capacità di ascolto e comprensione del testo, oltre alla stimolazione della fantasia e dell’autonomia di pensiero. I bambini saranno accompagnati a diventare non solo lettori, ma anche creatori di storie e frequentatori consapevoli della Biblioteca.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al coinvolgimento delle famiglie.

All’avvio del laboratorio è prevista una breve visita guidata della Biblioteca, per far conoscere ai bambini spazi, servizi e patrimonio documentario, adattando il percorso alla fascia d’età dei partecipanti.



«Con il progetto ContaStorie. Piccoli lettori crescono la nostra Biblioteca comunale si pone come un presidio culturale vivo e aperto alla comunità. Vogliamo investire nella promozione della lettura tra i più giovani – sottolinea il sindaco di Valderice Francesco Stabile –perché significa investire nel nostro futuro, accompagnando bambini e famiglie in un percorso di crescita che unisce conoscenza, creatività ed educazione alle emozioni. Questo laboratorio gratuito rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra la Biblioteca, la Scuola e le famiglie, offrendo ai nostri piccoli cittadini uno spazio di incontro e di scoperta che va oltre la semplice fruizione dei libri e delle storie».