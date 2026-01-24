Castellammare del Golfo, 1,3 milioni di euro per l’efficientamento energetico di scuole ed edifici comunali

Un finanziamento complessivo di 1.315.526 euro, ottenuto dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo con contributo interamente a fondo perduto, consente l’avvio degli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili con la manutenzione di cinque edifici, tra scuole e immobili comunali.

Gli interventi non avranno ricaduta sulle casse dell’ente poiché i 5 progetti presentati sono stati finanziati interamente, a giugno, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

I lavori finanziati nel dettaglio

Tutte le proposte progettuali presentate dal Comune ammesse a finanziamento, permettono di avviare i lavori nella scuola comunale “Falcone Borsellino”, con una spesa di 264.130,00 euro, nella scuola comunale “Navarra”, con interventi per 262.910 euro, a Palazzo Crociferi, sede del Comune, con un intervento di 267.180 euro, nell’immobile di via canale vecchio, sede dell’ufficio tecnico, con una spesa di 263.886 euro, e nell’edificio comunale di via Segesta, sede del comando di polizia municipale, con una spesa di 257.420 euro.

«Si tratta di importanti interventi di riqualificazione delle nostre scuole e degli edifici comunali – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni D’Aguanno- resi possibili grazie a un corposo finanziamento che abbiamo ottenuto e che, essendo interamente a fondo perduto, non incide sulle finanze del Comune. Le opere previste consentono di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici, frequentati quotidianamente dai cittadini, con lavori che in alcuni casi, come la sostituzione degli infissi a palazzo Crociferi, sono già in fase avanzata».

Gli interventi hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici negli edifici pubblici, migliorare le prestazioni energetiche complessive e riqualificare strutture scolastiche e comunali che necessitano di interventi di manutenzione e ammodernamento.

.

Lo scorso anno erano stati completati altri lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato la riqualificazione del plesso scolastico “Luigi Pirandello”, finanziati con 995.480,23 euro, così come i lavori di riqualificazione del plesso scolastico “Francesco Crispi”, finanziati con 971.337,36 euro