Scomparsa di Federica Torzullo, marito indagato per omicidio

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il marito di Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo di Ostia, coadiuvati dai RIS di Roma, la donna non sarebbe uscita dalla propria abitazione dalla sera dell’8 gennaio. Le telecamere non registrano movimenti esterni, mentre cellulare e borsa risultano assenti. I militari hanno sequestrato l’abitazione dei coniugi, le autovetture e l’azienda di movimento terra dell’indagato, repertando tracce ematiche all’interno della casa, sugli abiti di lavoro del marito, sui mezzi aziendali e su un mezzo presente in cava. Al momento, la Procura procede per omicidio. Sono stati disposti accertamenti tecnici irripetibili sui beni sequestrati, volti a reperire tracce di DNA e a chiarire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti evidenziano che i primi elementi raccolti presentano gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica. Le indagini mirano a ricostruire la vicenda, individuare eventuali moventi e verificare responsabilità di terzi. La Procura invita chiunque abbia informazioni utili a contattare i Carabinieri di Anguillara Sabazia e di Ostia, sottolineando l’obbligo di collaborazione previsto dalla legge.

