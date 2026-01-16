Pichetto “Con il nucleare prepariamo l’Italia al futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “La richiesta di energia elettrica è destinata a raddoppiare e noi stiamo creando le condizioni perchè l’Italia possa essere pronta per fare fronte a questo nuovo fabbisogno, perchè non debba rinunciare ai suoi standard, al suo sistema produttivo, i cittadini al loro benessere. La produzione di rinnovabili sta crescendo, il processo di decarbonizzazione del nostro sistema industriale è molto avanti e veloce, ma non potremo mai raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza energetica senza un apporto del nucleare. Il nucleare oggi è una energia sicura e pulita, non è nemmeno paragonabile a quello di 40 anni fa: come paragonare un telefono a gettoni con la rotella che si usava allora con uno smartphone moderno”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilbertoospite di Forza 4, il videopodcast di Forza Italia.

“La differenza tra noi di Forza Italia e gli altri è che noi non abbiamo una impostazione ideologica, teniamo i piedi per terra, siamo concreti. Guarda cosa è successo col gasdotto Tap – prosegue -: senza quei 10 miliardi di metri cubi di gas, oggi saremmo al freddo”.

