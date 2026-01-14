Programma nazionale equità nella salute, la Regione Siciliana ha raggiunto l’obiettivo di spesa del 2025

PALERMO (ITALPRESS) – La Regione Siciliana ha raggiunto l’obiettivo di spesa previsto per l’anno 2025 nell’ambito del Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 contribuendo al conseguimento dell’obiettivo a livello di Paese. La spesa, coordinata dal dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute in qualità di organismo intermedio, in Sicilia ammonta a oltre 17,7 milioni di euro, superando il target previsto di 16,3 milioni.

“Si tratta di un traguardo importante che testimonia l’efficacia del metodo di lavoro adottato – dichiara l’assessore Daniela Faraoni frutto della collaborazione coordinata tra l’amministrazione regionale e le Aziende sanitarie provinciali beneficiarie, impegnate in un settore complesso e strategico per il territorio. Fondamentale è stata la governance integrata a livello nazionale e territoriale, che ha permesso di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. L’impegno dell’assessorato continuerà con determinazione nei prossimi anni per assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal piano, nell’interesse della salute e del benessere dei cittadini siciliani”. 

Il Piano operativo regionale dispone di una dotazione complessiva di 104 milioni di euro e si articola su due priorità strategiche: servizi sanitari più equi ed inclusivi e servizi sanitari di qualità. Le azioni si concentrano su tre aree fondamentali: prendersi cura della salute mentale; il genere al centro della cura; maggiore copertura degli screening oncologici.

