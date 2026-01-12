Cina, esperimenti e addestramento in orbita per gli astronauti di Shenzhou-21

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’equipaggio del Shenzhou-21, a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, ha recentemente completato con successo una serie di importanti esercitazioni di addestramento in orbita e di avanzati esperimenti scientifici, ponendo solide basi per future missioni e scoperte scientifiche.

Un reportage del China Media Group trasmesso domenica sera ha mostrato gli astronauti impegnati in alcune esercitazioni svolte la scorsa settimana, tra cui rendez-vous e attracco telecomandati, procedure di soccorso medico e addestramento all’evacuazione di emergenza.

Come è stato riportato, tali attività sono progettate per migliorare la competenza operativa dell’equipaggio e le capacità di risposta alle emergenze durante la lunga permanenza in orbita.

Secondo il reportage, per l’addestramento all’attracco telecomandato, gli astronauti si sono esercitati utilizzando dispositivi di controllo manuale per simulare il delicato processo di guida dei veicoli spaziali. L’esercitazione medica si è concentrata sulla familiarizzazione, da parte dell’equipaggio, con l’ubicazione e il funzionamento delle apparecchiature mediche, nonchè sulla revisione dei protocolli per garantire la preparazione a potenziali incidenti sanitari.

In particolare, il team ha condotto un’esercitazione sull’evacuazione di emergenza, simulando uno scenario di incendio che richiedeva una rapida uscita dal modulo della stazione.

Oltre all’addestramento, l’equipaggio ha compiuto progressi significativi in diversi progetti di ricerca scientifica. Nel campo della medicina spaziale, gli astronauti hanno utilizzato visori VR e apparecchiature per elettroencefalogramma (EEG) per condurre studi sulla coordinazione occhio-cervello.

Questa ricerca mira ad analizzare i modelli e i cambiamenti dei segnali di controllo cerebrale degli astronauti in condizioni di assenza di peso, contribuendo potenzialmente allo sviluppo futuro di tecnologie di interazione tra cervello e computer.

Parallelamente, lo studio ottico in situ sull’elettrochimica delle batterie agli ioni di litio è progredito senza intoppi. I risultati dovrebbero fornire un importante sostegno teorico allo sviluppo di batterie di questo tipo più affidabili ed efficienti per future missioni di esplorazione spaziale.

Il veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-21 è stato lanciato dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan il 31 ottobre 2025. Dopo il lancio, gli equipaggi del Shenzhou-21 e del Shenzhou-20 hanno effettuato il settimo passaggio di consegne in orbita della Cina. Il 9 dicembre, l’equipaggio del Shenzhou-21 ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione.

