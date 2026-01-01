Il primo nato del 2026 in provincia di Siracusa è il piccolo Salvatore ad Avola

SIRACUSA (ITALPRESS) – E’ Salvatore il primo nato del 2026 in provincia di Siracusa, 16 minuti dopo la mezzanotte del 1° gennaio. L’evento, alle 00.16, con parto naturale, è avvenuto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Di Maria di Avola diretto da Rosario Zarbo. Salvatore, 3,330 chilogrammi alla nascita, è primogenito di Alessia Mauro e Corrado Vaccarella residenti ad Avola. “Al piccolo Salvatore e ai suoi genitori giungono i migliori auguri dalla Direzione Strategica dell’Asp di Siracusa”, si legge in una nota.

– foto ufficio stampa Asp di Siracusa –

(ITALPRESS).