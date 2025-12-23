Maria Modaffari nominata membro del CESE, Giuseppe Virgili delegato

ROMA (ITALPRESS) – Maria Modaffari, Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti – Federimprese Europa, è stata nominata membro del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) in rappresentanza della confederazione. “La nomina rappresenta un riconoscimento del ruolo strategico della CNE nel promuovere la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali italiane nei processi decisionali europei”, si legge in una nota.Il Comitato Economico e Sociale Europeo è un organo consultivo istituito dall’Unione Europea con l’obiettivo di rappresentare le organizzazioni della società civile organizzata, dai datori di lavoro ai sindacati, passando per associazioni di categoria e gruppi professionali. Il CESE svolge un ruolo fondamentale nel fornire pareri alle istituzioni europee su proposte legislative e politiche, contribuendo a integrare le istanze della società civile nei processi decisionali dell’UE. Attraverso commissioni, gruppi di lavoro e plenarie, il Comitato analizza una vasta gamma di temi, dall’economia alla tutela sociale, dall’ambiente all’innovazione tecnologica, promuovendo un dialogo strutturato tra istituzioni, imprese e cittadini.La designazione di Modaffari consente alla Confederazione Nazionale Esercenti di contribuire attivamente alle analisi e alle consultazioni promosse dal CESE su temi di rilievo economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla promozione della competitività delle imprese italiane. In qualità di membro, Modaffari parteciperà alle sessioni plenarie, alle commissioni di studio e ai gruppi di lavoro del Comitato, portando la prospettiva nazionale su questioni che spaziano dal mercato del lavoro alle politiche industriali e tecnologiche dell’Unione Europea. A fianco di Modaffari, Giuseppe Virgili è stato nominato suo delegato. Virgili, direttore generale confederale e coordinatore nazionale del dipartimento Agricoltura, Ambiente e Territorio della CNE, supporterà la rappresentanza italiana nelle attività operative e nei gruppi tematici, garantendo continuità e approfondimento tecnico nelle iniziative promosse dal CESE.Maria Modaffari ha sottolineato come questa nomina costituisca un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni nazionali e europee: “Il nostro impegno sarà orientato a garantire che le istanze delle imprese italiane siano rappresentate con rigore e responsabilità, con particolare attenzione all’impatto sociale, alla sostenibilità e alla digitalizzazione. La partecipazione al CESE permette di portare la voce dei nostri settori nelle sedi europee, contribuendo a politiche più efficaci e condivise”.“Sarò impegnato a supportare la presidente Modaffari nelle attività del Comitato, assicurando che la nostra esperienza istituzionale possa tradursi in contributi concreti alle politiche europee, con uno sguardo attento alle sfide del settore agricolo, ambientale e territoriale”, ha aggiunto Giuseppe Virgili.“La nomina rafforza il ruolo istituzionale della Confederazione Nazionale Esercenti – Federimprese Europa, consolidando la sua presenza negli organismi europei e confermando l’attenzione verso le politiche industriali, l’innovazione tecnologica e la rappresentanza attiva delle imprese italiane a livello comunitario”, conclude la nota.

