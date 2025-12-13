La Polizia gioca a tombola con i bambini della scuola “Giovanni Falcone” dello Zen

PALERMO (ITALPRESS) – Una quarantina di alunni della scuola “Giovanni Falcone” di via Pensabene, per festeggiare le imminenti festività natalizie, hanno incontrato i poliziotti del Commissariato “S.Lorenzo” al gran completo nei locali del Commissariato sezionale cittadino di via Duca degli Abruzzi. A far gli onori di casa, il dirigente del Commissariato, Silvia Como che, insieme alle sue donne ed ai suoi uomini, ha voluto far sentire l’affetto e la vicinanza della Polizia di Stato agli alunni provenienti da quattro 3° classi elementari dell’istituto scolastico. Per tutte le intuibili implicazioni connesse alla scuola “Falcone”, da sempre ritenuta avamposto e frontiera di legalità in un “difficile” quartiere cittadino, l’incontro è andato ben al di la di una consolidata collaborazione tra scuola e Questura per la condivisione di percorsi di legalità.

E’ stata l’occasione per far comprendere alle giovani generazioni come sia possibile incontrarsi e riunirsi, come un’unica famiglia, attorno a valori comuni come quelli di legalità e giustizia. Per farlo si è scelto il gioco attorno al quale, tradizionalmente, tutte le famiglie italiane si riuniscono: la tombola, anche se in una rivisitazione legata alla vita della Polizia di Stato; ad ogni numero è stato infatti associato un aspetto o un particolare della vita dei poliziotti cosicchè i bambini potessero meglio coglierne ogni sfaccettatura. Le estrazioni di ogni numero sono state quindi il pretesto per stare insieme in allegria e vincere simpatici cadeaux nella declinazione di una personalissima smorfia che ha cercato di coniugare la cabala con la giustizia e la solidarietà.

Entusiastica è stata la risposta dei bambini che, all’esterno del Commissariato, hanno accolto con stupore e gioia anche le esibizioni dei cavalieri del Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La giornata si è conclusa con la consegna di gadget della Polizia di Stato, abbracci e, alla luce del gradimento espresso dai piccoli, con la solenne promessa di un arrivederci per il prossimo anno.

