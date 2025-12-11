“Oltre l’orizzonte dell’innovazione”, a Roma la 4^ edizione di FutureS di Sisal

ROMA (ITALPRESS) – Favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e discutere delle sfide e delle opportunità legate all’innovazione digitale. Questi gli obiettivi della quarta edizione di FutureS, “Oltre l’orizzonte dell’innovazione”, evento organizzato a Roma da Sisal, in cui sono stati celebrati anche gli 80 anni di storia dell’azienda. Al centro dell’attenzione di questa edizione di FutureS l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la Società. Una visione che guida Sisal fin dal 1945, anno della sua fondazione. Durante l’evento, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy della SDA Bocconi School of Management, in un’intervista con la giornalista Barbara Carfagna ha sviluppato una riflessione ampia sul significato dell’innovazione nell’attuale scenario competitivo. Nel corso del dialogo sono stati affrontati i temi legati alla capacità delle imprese di anticipare i futuri possibili e di costruire, anzichè inseguire, l’accelerazione in atto con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale e allo sviluppo delle tecnologie ‘dual usè in ambito civile e militare.A seguire, nel corso del panel “Costruire il Futuro: Innovazione, Fiducia e Sviluppo digitale” moderato da Barbara Carfagna, sono intervenuti Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Sisal e Max Pellegrini, CEO di Namirial, che hanno offerto una riflessione sulla transizione verso un’economia in cui identità digitale e intelligenza artificiale diventano infrastruttura critica per le imprese che devono così prepararsi a integrare velocità, governance e responsabilità nelle proprie strategie.Nel panel conclusivo “Costruire il Futuro: Sisal, lo Sport e l’Italia che cambia”, Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal, e Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, hanno dialogato sul valore sociale e culturale dell’innovazione e sul ruolo che Sisal ha avuto nel sostenere la crescita dello sport italiano.“FutureS è la nostra piattaforma per contribuire al dibattito sul futuro del Paese, portando un’idea di innovazione che unisca tecnologia, responsabilità e valore sociale – ha dichiarato Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal -. E’ un impegno che nasce da 80 anni di storia: Sisal ha sempre accompagnato le trasformazioni dell’Italia, investendo in persone, competenze e sistemi moderni. Oggi rinnoviamo questa missione con ancora più determinazione: mettere la nostra esperienza al servizio del cambiamento per costruire un futuro più responsabile”.Questa edizione di FutureS ha messo in luce la necessità di un ecosistema digitale fondato su interoperabilità, fiducia e collaborazione. In un contesto segnato da rapide innovazioni tecnologiche e nuovi equilibri geopolitici, imprese e istituzioni sono chiamate a sviluppare strategie condivise che integrino visione, governance e responsabilità. Centrale anche il ruolo di un dialogo continuo tra settore pubblico e privato, condizione indispensabile per trasformare la trasformazione digitale in crescita sostenibile e per affrontarne con chiarezza le complessità in uno scenario globale in costante evoluzione.Durante l’evento è stato presentato il libro “Sisal. Ottant’anni di Innovazione”, a cura di Luca Masia, edito da Allemandi.

