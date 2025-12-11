Crescita record dei volumi, Poste potenzia consegne e servizi a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Per far fronte all’aumento dei volumi iniziato con le promozioni di fine novembre, Poste Italiane si prepara a garantire consegne puntuali a Milano per tutto il periodo delle festività, fino alla fine dell’anno. Nei primi nove mesi del 2025, le consegne di pacchi nella provincia sono cresciute di oltre il 30%, un andamento che rispecchia quello nazionale: nel terzo trimestre del 2025, infatti, la quota di pacchi recapitati dai portalettere ha raggiunto il 45%, registrando un incremento del 5% su base annua.

“Nel periodo di dicembre prevediamo una crescita dei volumi, soprattutto dei pacchi, di oltre il 20% – dice all’Italpress Vincenzo Vastarella, Responsabile Recapito Milano di Poste Italiane -. Numeri che ci rendono soddisfatti e che confermano il nostro ruolo”.

Nel capoluogo lombardo l’azienda può contare su una rete logistica articolata in 2 Centri di Smistamento e 7 centri di distribuzione, supportati da una flotta di circa 647 mezzi, di cui 430 completamente green o a basso impatto ambientale.

“Un altro punto di forza del recapito di Poste Italiane all’interno della città – aggiunge Vastarella – oltre ai 100 uffici postali già esistenti, sono circa 250 punti di ritiro e consegna e i quasi 30 locker dislocati su tutto il territorio. Questo ha permesso a chi ordina online, quindi agli utenti dell’e-commerce, di poter usufruire di una fascia di ritiro o di consegna dei resi più ampia”.

Da quest’anno, inoltre, i cittadini possono usufruire della nuova Super App di Poste, un unico punto di accesso per gestire tutti i prodotti e servizi, tra cui la spedizione e il monitoraggio dei pacchi.

Poste conferma così l’impegno a potenziare la capillarità della propria rete a sostegno del territorio, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese e rafforzando la propria vicinanza ai cittadini. Le politiche attive del lavoro condivise con le organizzazioni sindacali e le recenti assunzioni rappresentano un elemento fondamentale per garantire standard qualitativi sempre più elevati: solo a Milano, dal 2024, sono stati assunti 437 portalettere, ai quali si aggiungono altre 41 unità per sostenere le attività di fine anno.

In un’ottica di attenzione crescente all’innovazione e alla sostenibilità, Poste ha inoltre sviluppato nuovi percorsi di educazione postale che propongono contenuti multimediali pensati per spiegare in modo semplice e accessibile il mondo degli acquisti online e offline. I materiali introdotti illustrano le caratteristiche principali del re-commerce e dei nuovi modelli di acquisto emergenti, attraverso infografiche e quiz di approfondimento.

