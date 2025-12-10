Natale Solidale con la Guardia di Finanza, il ricavato dell’evento in beneficenza

In occasione delle prossime festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani ha organizzato l’evento “Natale Solidale”, spettacolo comico-musicale il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza a enti e associazioni della provincia operanti a sostegno delle persone diversamente abili e bisognose. Lo spettacolo è andato in scena nella serata di martedì 9 dicembre presso il Cine-Teatro Ariston di Trapani e ha riscosso un enorme successo, con il “tutto esaurito”. Nel corso della serata si è esibita una formazione “Voce e Quartetto d’Archi” degli studenti del Conservatorio musicale di Trapani “Antonio Scontrino”, diretta dal Maestro Demetrio Comuzzi, che ha eseguito in apertura, con grande emozione tra il pubblico presente in sala, il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, meglio conosciuto come “Inno di Mameli”, e a seguire brani di Pietro Mascagni, Wolfang Amadeus Mozart e Paolo Francesco Tosti con la voce del soprano Alessandra Piro.

Ad allietare la restante parte della serata il gruppo musicale trapanese “Kyo Theater”, che ha proposto brani in chiave umoristica seguendo, quale filo conduttore, il tema di stringente attualità dell’intelligenza artificiale. A fine spettacolo ha preso la parola il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Trapani, che ha ringraziato tutte le Autorità intervenute e il pubblico presente in sala per l’entusiasmo, l’affetto e la generosità dimostrati e ha consegnato ai locali rappresentanti dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), della Croce Rossa Italiana e dell’“Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti” il ricavato della serata benefica che, con riguardo a quest’ultimo ente morale, contribuirà a finanziare un’inedita progettualità finalizzata alla realizzazione di un fumetto in caratteri Braille (simboli tattili formati da sei punti in rilievo usati da persone cieche e ipovedenti per leggere e scrivere, messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo) che sarà presentato alla prossima edizione della manifestazione “Trapani Comix”. La Guardia di finanza di Trapani, da sempre in prima linea nelle iniziative di solidarietà, con questa serata benefica ha voluto promuovere, in occasione del 251° anniversario di fondazione del Corpo, la diffusione della cultura dell’inclusione e dell’accoglienza nei confronti delle persone con disabilità, secondo le più nobili tradizioni del Corpo, instancabile custode dei valori di solidarietà nei confronti dei più bisognosi.