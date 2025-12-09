Poste trasforma gli spazi e la città con il nuovo co-working a Caltanissetta

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Caltanissetta diventa la nuova frontiera dell’innovazione lavorativa grazie all’apertura dello spazio di co-working realizzato da Poste Italiane, il primo in una grande città capoluogo di provincia. Un’iniziativa che testimonia il duplice impegno dell’azienda: da un lato la valorizzazione del patrimonio immobiliare, dall’altro la volontà di offrire servizi moderni e utili alla cittadinanza, rafforzando la propria presenza sul territorio. “Lo spazio, ricavato attraverso un attento intervento di riqualificazione, rappresenta un esempio concreto di come edifici e ambienti poco utilizzati possano essere trasformati in risorse strategiche per la comunità”, spiega all’Italpress Antonella Meli, Referente coworking Immobiliare Sicilia Poste Italiane. Destinato a professionisti, start-up, associazioni o società di servizi, il co-working nisseno si presenta come un luogo versatile e funzionale, pensato per adattarsi alle più diverse esigenze del mondo del lavoro contemporaneo.

L’area è suddivisa in uffici privati da due o quattro postazioni, una sala meeting fino a sei posti e un open space composto da quattro postazioni singole. “Una soluzione ideale – aggiunge Meli – non solo per i lavoratori autonomi e le realtà imprenditoriali emergenti, ma anche per studenti universitari o giovani che cercano un luogo tranquillo e attrezzato in cui portare avanti progetti, esami o lavori di gruppo. La struttura rappresenta così un punto di riferimento per chiunque necessiti di uno spazio professionale in pieno centro città.

L’accesso al co-working è reso estremamente intuitivo grazie all’app “Spazi per l’Italia”, attraverso la quale è possibile completare la registrazione e procedere alla prenotazione di uffici privati o postazioni in open space.

Una volta completata la registrazione, il sistema genera dei PIN personali, validi H24 per tutta la durata del periodo prenotato – che può essere giornaliero, mensile o persino annuale.

Il co-working di Poste Italiane non offre soltanto postazioni di lavoro, ma un vero e proprio servizio completo. Gli utenti possono usufruire del wi-fi, della stampante con crediti di stampa inclusi, della manutenzione e dei servizi di igiene ambientale.

Lo spazio sta già registrando un notevole interesse. Due stanze risultano già occupate stabilmente e le prenotazioni continuano a crescere. Un risultato che conferma la bontà dell’investimento e la capacità di intercettare una domanda reale, soprattutto in un territorio che sta vivendo un processo di trasformazione economica e sociale.

-foto xa9/Italpress –

(ITALPRESS).