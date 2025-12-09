Alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani arriva il dirigente Gennaro

Si è insediato oggi, nel suo nuovo incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani, il dottor Gianluca Gennaro, 57 anni, palermitano di origine. Lungo ed articolato il suo percorso professionale: Gennaro è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1988 in altra qualifica prestando servizio nella città di Palermo. Successivamente, nel 2003, ha fatto accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, vincendo il concorso e frequentando il 93° Corso di Formazione. Dal 2004 al 2011, il funzionario ha ricoperto prestigiosi incarichi apicali nell’ambito della Specialità della Polizia di Frontiera, dapprima a Gela (CL) quale dirigente e successivamente presso lo scalo aereo di Palermo Punta Raisi.

Il dirigente Gennaro, dunque, è stato trasferito al Reparto Mobile di Palermo ove ha assunto, nel tempo, diversi incarichi permanendovi in veste di Vice Comandante sino al dicembre del 2023. In quell’anno assume la dirigenza dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Ragusa sino all’ottobre 2025, momento in cui il Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo promuove alla qualifica di Primo Dirigente.