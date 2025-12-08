Dialogo su giustizia e diritti umani al carcere “Cerulli” di Trapani￼

Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12.30, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, nell’aula Bunker annessa alla Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani si terrà un evento formativo diretto ai ragazzi delle scuole superiori della provincia di Trapani dal titolo “La dignità non si arresta: dialogo su giustizia e diritti umani”. Interverranno:
- Dott. Gherardo Colombo, già magistrato, con una relazione dal titolo: “Perché?”;
- Avv.to Michele Calantropo, Vice Presidente della Fédération des Barreaux d’ Europe, sul tema “Le celle del mondo: dove la giustizia incontra l’ingiustizia”;
- Avv.to Giorgio Bisagna, Presidente di ADDUMA e Presidente di Antigone Sicilia, sul tema: “La pena oltre la privazione della libertà: criticità e prospettive del sistema carcerario italiano”;
- Dott. Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty International Italia, sul tema: “Giornata internazionale dei diritti umani: poco da celebrare, molto cui resistere”;
Tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio provinciale potranno seguire l’evento formativo da remoto collegandosi alla Piattaforma Meet. Molti studenti parteciperanno all’evento in presenza.